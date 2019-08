Der britische Premierminister Johnson ist mit seiner Forderung nach einer Änderung des Brexit-Vertrags auch bei seinem Antrittsbesuch in Frankreich auf Zurückweisung gestoßen. Präsident Macron sagte bei dem Treffen mit Johnson im Élyséepalast in Paris, die sogenannte "Backstop"-Klausel im Austrittsabkommen sei kein bloßer technischer Mechanismus, sondern sichere die Stabilität auf der irischen Insel.

Er fügte hinzu, die EU wolle keinen Austritt Großbritanniens ohne Vertrag, müsse sich aber darauf vorbereiten. Johnson meinte, er glaube immer noch an eine Einigung. Dies hatte er bereits gestern bei seinem Antrittsbesuch in Deutschland erklärt.

Merkel: endgültige Lösung für Grenze mit Irland finden

Der britische Premier verlangt, dass die Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland gestrichen wird. Bundeskanzlerin Merkel und die EU-Spitze lehnen das ab. Merkel sagte gestern, sie bedauere einen Austritt Großbritanniens aus der EU, dieser sei aber Faktum. Man bevorzuge einen geregelten Brexit, sei aber darauf vorbereitet, wenn es ihn nicht gebe. Es müsse aber möglich sein, eine endgültige Lösung für die Grenze mit Irland zu finden. Sie betonte, mit politischem Willen könne man das vielleicht sogar binnen 30 Tagen und nicht - wie bislang angestrebt - in zwei Jahren. Weiter erklärte Merkel, es sei nun an Großbritannien, Vorschläge zu dem Thema zu machen.



Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange in der Zollunion mit der EU bleibt, bis beide Seiten eine Lösung für die Grenzfrage finden.