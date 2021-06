US-Außenminister Blinken kommt nächste Woche zu Gesprächen nach Deutschland.

Regierungssprecher Seibert teilte mit, dass Blinken am Mittwoch in Berlin von Bundeskanzlerin Merkel empfangen wird. Am gleichen Tag nimmt er nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch an einer Libyen-Konferenz teil - auf Einladung von Bundesaußenminister Maas. Es soll darüber hinaus noch ein Zweier-Gespräch zwischen Blinken und Maas geben. Beide Politiker wollen zudem am Donnerstag am Holocaust-Mahnmal in Berlin einen Kranz niederlegen und eine Vereinbarung über eine engere Zusammenarbeit unterzeichnen.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.