Deutschland und Indien wollen ihre Zusammenarbeit bei den Themen Digitalisierung, Klimaschutz und Erneuerbare Energien intensivieren.

Indien habe hier großes Potential, sagte Bundeskanzlerin Merkel am Rande der Regierungskonsultationen in Neu Delhi. Zugleich betonte die Kanzlerin, dass die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder noch intensiver werden könnten. Der indische Premier Modi dankte der Bundesregierung für die bisherige Zusammenarbeit. Deutschland ist der größte Handelspartner Indiens in der Europäischen Union.



Bei den fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen sollten zahlreiche Abkommen unterzeichnet werden. Nach dem offiziellen Empfang in der Hauptstadt legte die Bundeskanzlerin bei einer Gedenkzeremonie einen Kranz für den 1948 ermordeten Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi nieder. Außerdem traf sie sich mit Unternehmerinnen und Aktivistinnen zu einem Gespräch über die Lage der Frauen in Indien.



Merkels Besuch dauert bis morgen. Sie wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet sowie von mehreren Ministern, darunter Außenminister Maas.

Wirtschaft im Abwärtstrend

ARD-Hörfunkkorrespondent Bernd Musch-Borowska berichtet, die indische Wirtschaft stecke in einem Abwärtstrend (Audio-Link). Die Notenbank habe den Leitzins bereits fünf Mal gesenkt - auf derzeit 5,25 Prozent. Auch habe die Regierung versucht, die Wirtschaft mit einer Senkung der Unternehmenssteuern von 30 auf 25 Prozent anzukurbeln versucht.