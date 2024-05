Nahostkrieg

Das teilte das Weiße Haus in Washington nach einem Treffen Sullivans mit Ministerpräsident Netanjahu mit. In dem Statement heißt es, Israel müsse seine Militäroperation mit einer politischen Strategie verknüpfen. Diese solle eine dauerhafte Niederlage der Terrororganisation Hamas, die Befreiung aller Geiseln der Hamas und eine bessere Zukunft für Gaza sicherstellen. Netanjahu teilte mit, man habe ausführlich über den Krieg im Gazastreifen, das Vorgehen in Rafah sowie den Ausbau der humanitären Versorgung geredet.