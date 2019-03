US-Präsident Trump hat die Golan-Höhen offiziell als israelisches Staatsgebiet anerkannt.

Er unterzeichnete in Washington ein entsprechendes Dekret in Anwesenheit des israelischen Premierministers Netanjahu. Dieser sprach von einem mutigen Schritt des Präsidenten. Netanjahu fügte hinzu, sein Land habe die Golanhöhen in einem rechtschaffenen Verteidigungskrieg erobert.



Trump hatte sich bereits am Donnerstag für eine Anerkennung ausgesprochen und war damit international auf Kritik gestoßen - auch bei der Bundesregierung.



Israel hatte die strategisch wichtigen Golanhöhen 1967 während des Sechstagekrieges von Syrien erobert und 1981 annektiert. Die Annektion wurde international aber nie anerkannt.