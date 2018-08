Vor dem heutigen Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Schloss Meseberg haben Politiker mehrerer Parteien Bundeskanzlerin Merkel aufgefordert, klare Ansagen zu machen.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Schmid, betonte im Deutschlandfunk (Audio-Link), dass der Waffenstillstand in der Ostukraine endlich eingehalten werden müsse. Dann könne man auch über einen Ausstieg aus den Sanktionen nachdenken. Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt betonte, Merkel müsse Putin deutlich machen, dass europäische Sanktionen erst gelockert werden könnten, wenn Russland die militärische Aggression gegen die Ukraine beende. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Lambsdorff, mahnte eine Einigung über eine UNO-Blauhelmmission für die Ostukraine an.



Merkel und Putin kommen am Abend im Gästehaus der Bundesregierung zu einem Meinungsaustausch zusammen. Themen des Treffens sind die Konflikte in der Ostukraine und in Syrien sowie die Gaspipeline Nord Stream 2, die von Russland nach Deutschland führen soll. Die Kanzlerin begründete die Einladung an Putin unter anderem mit der unverzichtbaren Rolle Russlands bei der Beilegung internationaler Konflikte.