Österreichs Kanzler Nehammer in Moskau

Der österreichische Bundeskanzler Nehammer. (dpa/Lisa Leutner)

Anschließend erklärte er, die Diskussion sei sehr direkt, offen und hart gewesen. Er habe die Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Orten angesprochen und betont, dass all jene, die dafür verantwortlich seien, zur Rechenschaft zu ziehen seien. Der Krieg in der Ukraine müsse enden, weil es in einem Krieg auf beiden Seiten nur Verlierer gebe. Über die Reaktion Putins zu dem einstündigen Treffen mit Nehammer ist nichts bekannt.

Unterdessen dauern die Angriffe russischer und pro-russischer Einheiten in der Ukraine an. Besonders betroffen ist erneut die Hafenstadt Mariupol. Pro-russische Separatisten erklärten nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen, sie hätten den Hafen der seit Wochen umkämpften südukrainischen Stadt erobert. Die noch verbliebenen ukrainischen Truppen in Mariupol hatten zuvor erklärt, sie bereiteten sich auf ihre letzte Schlacht vor, da die Munition zur Neige gehe.

