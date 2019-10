Die Türkei verlängert die Waffenruhe für Nordsyrien um 150 Stunden.

Das teilte der russische Außenminister Lawrow nach einem Treffen der Präsidenten Putin und Erdogan in Sotschi mit. Beide verständigten sich zudem darauf, dass russische Militärpolizisten gemeinsam mit syrischen Grenzschützern sowie später auch russisch-türkische Einheiten in der Region patrouillieren. Außerdem soll laut dem gemeinsamen Memorandum die freiwillige und sichere Rückkehr syrischer Flüchtlinge ermöglicht werden.



Die Nachrichtenagentur AP berichtet, die syrischen Kurden hätten den vollständigen Rückzug ihrer Kämpfer gemeldet und damit eine Bedingung der von den USA vermittelten Waffenruhe erfüllt.



Russland unterstützt im Syrien-Konflikt vor allem den Machthaber Assad, pflegt aber als Vermittler auch enge Kontakte zur Türkei. Assads Truppen versuchen, den Vormarsch der türkischen Armee in der Kurdenregion zu stoppen.



Morgen berät das Europaparlament in Straßburg über den türkischen Militäreinsatz im Norden des Nachbarlands. Die Abgeordneten bereiten eine Entschließung vor, mit der die EU-Länder zu einem entschlosseneren Vorgehen gegenüber der Türkei aufgerufen werden sollen.