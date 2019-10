Die Türkei verlängert die Waffenruhe für Nordsyrien um 150 Stunden.

Das teilte der russische Außenminister Lawrow nach einem Treffen der Präsidenten Putin und Erdogan in Sotschi mit. Beide verständigten sich zudem darauf, dass russische Militärpolizisten gemeinsam mit syrischen Grenzschützern und später auch russisch-türkische Einheiten in der Region patrouillieren. Außerdem soll laut dem gemeinsamen Memorandum die freiwillige und sichere Rückkehr syrischer Flüchtlinge ermöglicht werden.



Das Büro von US-Vizepräsident Pence erklärte, die Kurdenmiliz YPG habe sich aus der mit der Türkei vereinbarten Sicherheitszone zurückgezogen. Das habe der Kommandeur der von der YPG dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte, Abdi, in einem Schreiben mitgeteilt.



Russland unterstützt im Syrien-Konflikt vor allem den Machthaber Assad, pflegt aber als Vermittler auch enge Kontakte zur Türkei. Assads Truppen versuchen, den Vormarsch der türkischen Armee in der Kurdenregion zu stoppen.