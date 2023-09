Russlands Präsident Putin (r) empfing den türkischen Staatschef Erdogan (l) in Sotchi. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sergei Guneyev)

Russlands Präsident Putin bekräftigte nach einem Treffen mit dem türkischen Staatschef Erdogan in Sotchi, zunächst müssten alle russischen Forderungen erfüllt werden. So müsse der Westen seine Sanktionen gegen russische Exporte von Getreide, Dünger und Agrartechnik aufheben. Putin kündigte erneut kostenlose Getreidelieferungen an mehrere afrikanische Staaten an. Erdogan äußerte sich ungeachtet der Äußerungen des russischen Präsidenten zuversichtlich, dass das Abkommen gerettet werden kann. Er werde gemeinsam mit den Vereinten Nationen in Kürze neue Vorschläge präsentieren.

Russland hatte den von der Türkei und der UNO vermittelten Vertrag im Juli aufgekündigt. Das Abkommen hatte sichere Korridore für den Transport von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer Richtung Afrika und Naher Osten ermöglicht.

