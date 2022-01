Antony Blinken und Sergej Lawrow (Archivbild). (dpa/Jonathan Nackstrand)

Das US-Außenministerium gab das geplante Treffen in Genf bekannt. Demnach telefonierte Blinken heute mit Lawrow und vereinbarte das direkte Gespräch. Ziel sei, die diplomatischen Bemühungen fortzusetzen und Russland dazu zu bringen, unverzüglich Schritte zur Deeskalation zu unternehmen, hieß es in Washington. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, machte sehr deutlich, wie die USA den Konflikt derzeit einschätzen: "Um es klar zu sagen, wir halten die Situation für extrem gefährlich. Wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der Russland jederzeit einen Angriff auf die Ukraine starten könnte", sagte sie. Blinken wil. am Donnerstag in Berlin mit Vertretern der Bundesregierung, Frankreichs und Großbritanniens zusammenkommen.

Einladung der Nato an Russland

Die Nato lud Russland zu neuen Gesprächen ein. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte nach einem Treffen mit Bundeskanzler Scholz in Berlin, dabei sollten die Sorgen der Bündnis-Staaten angesprochen, aber auch den Sorgen Russlands Gehör verschafft werden. Es gehe jetzt darum, einen militärischen Angriff auf die Ukraine zu verhindern.

Bundesaußenministerin Baerbock fand bei ihrem heutigen Antrittsbesuch in Moskau warnende Worte. Sie appellierte an Russland, auf Drohungen gegen die Ukraine zu verzichten und grundlegende Werte in Europa einzuhalten. Es gebe keinen ersichtlichen Grund für die Konzentration russischer Panzer im Grenzgebiet zu dem Nachbarland, sagte die Grünen-Politikerin. Es sei schwer, dies nicht als Bedrohung zu verstehen. Baerbock warnte, der Westen habe keine andere Wahl, als die gemeinsamen Regeln zu verteidigen, auch wenn dies einen hohen wirtschaftlichen Preis habe.

Baerbock wirbt für Treffen im Normandie-Format

Die Bundesaußenministerin betonte zudem, es gebe ein gemeinsames Verständnis, weiter im sogenannten "Normandie"-Format bestehend aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine zu arbeiten und ein gemeinsames Treffen vorzubereiten. Lawrow zeigte sich diesbezüglich zurückhaltender. Für Moskau sei nicht das Wichtigste, wann man sich treffe - sondern wozu man sich treffe, betonte er.

Lawrow hatte bereits vor dem Treffen mit Baerbock kritisiert, dass es zuletzt in Deutschland viel "anti-russische Propaganda" gegeben habe. Er wünsche sich eine konstruktivere Partnerschaft.

100.000 russische Soldaten an der Grenze

Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen befürchtet eine Invasion. Russland wiederum fordert Garantien, dass die Nato sich nicht weiter nach Osten ausdehnt - und vor allem nicht die Ukraine als Mitglied aufnimmt.

Lettlands Präsident Levits rief die EU-Staaten zu weiteren Sanktionen gegen Russland auf. Ein Stopp der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 könnte den Druck auf Russland erhöhen und dazu beitragen, einen Einmarsch in die Ukraine zu verhindern, sagte Levits im Deutschlandfunk

Moskau kritisiert britische Waffenlieferungen an Ukraine

Die russische Regierung kritisierte heute auch die angekündigten britischen Waffenlieferungen an die Ukraine. Kremlsprecher Peskow sagte der Agentur Interfax, das sei äußerst gefährlich und trage nicht zum Abbau der Spannungen bei. Moskau sei besorgt, dass die Ukraine von immer mehr Rüstungslieferanten versorgt werde. Oft handele es sich dabei nicht nur um defensive Waffen.

Großbritannien hatte gestern bekanntgegeben, Panzerabwehr-Waffen an die Ukraine zu liefern. Verteidigungsminister Wallace sagte im Parlament in London, eine geringe Anzahl britischer Armeeangehöriger solle für kurze Zeit ukrainisches Personal an dem System ausbilden. Wallace betonte, die Waffen seien zur Selbstverteidigung gedacht und stellten keine Gefahr für Russland dar.

