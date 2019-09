Das Treffen des britischen Premierministers Johnson mit EU-Kommissionspräsident Juncker hat keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Die britische Seite habe keine umsetzbaren Vorschläge im Gepäck gehabt, so die EU-Kommission.

Juncker erklärte anschließend in Luxemburg, es sei an Großbritannien, umsetzbare und mit dem bereits fertigen Austrittsabkommen vereinbare Vorschläge zu unterbreiten. Solche Vorschläge seien noch nicht gemacht worden. Die EU-Kommission werde dafür rund um die Uhr verfügbar bleiben. Es geht vor allem um einen Ersatz für den sogenannten Backstop, eine Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland.



Aus dem Umfeld Johnsons hieß es, das Gespräch mit Juncker sei "konstruktiv" gewesen. Er will Änderungen am Austrittsabkommen durchsetzen. Für den Fall, dass das nicht gelingt, hat Johnson erklärt, sein Land am 31. Oktober ohne Abkommen aus der Europäischen Union zu führen.