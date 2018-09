Nord- und Südkorea setzen ihre Gespräche über eine gegenseitige Annäherung fort.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, sprachen Militärvertreter im Grenzort Panmunjom unter anderem über die Einrichtung einer Friedenszone. Sie könnte den Angaben zufolge in einem Gebiet nahe der umstrittenen Seegrenzlinie vor der koreanischen Westküste entstehen. Dort dürften dann weder Kriegsschiffe fahren noch Schießübungen durchgeführt werden. An der Seegrenze im Gelben Meer kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Gefechten zwischen Kriegsschiffen Nord- und Südkoreas.



In der kommenden Woche treffen sich ein weiteres Mal die Staatschefs der beiden Länder, die ihren Krieg in den 50er Jahren offiziell nie beendet haben.