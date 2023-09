Lukaschenko (links) und Putin im Juli 2023. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Alexander Demianchuk)

Dies berichteten belarussische Staatsmedien. In Putins Residenz am Schwarzen Meer sollen am Freitag Gespräche zwischen den beiden Präsidenten stattfinden.

Der Kreml betonte, die Staatsoberhäupter seien enge Verbündete und träfen sich regelmäßig. Lukaschenko unterstützt Moskau beim Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zuvor hatte sich Putin mit dem nord-koreanischen Diktator Kim getroffen, dabei soll es auch um eine militärische Kooperation gegangen sein.

Die ukrainischen Streitkräfte verbuchten nach Regierungsangaben an der Front im Osten weitere Fortschritte. Die Ortschaft Andrijiwka in der Nähe von Bachmut sei eingenommen worden.

