In Genf beginnt zur Stunde das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Staatschef Putin. Rund 4.000 Kräfte sind im Einsatz, um die Begegnung abzusichern, unter ihnen 1.000 Soldaten. Im Mittelpunkt der Gespräche dürften Rüstungsthemen wie die Kontrolle der Waffenarsenale oder die atomare Abrüstung stehen.

Außerdem geht es um zahlreiche regionale Konflikte in Afghanistan, der Ost-Ukraine, Libyen, Syrien sowie die Atomprogramme im Iran und in Nordkorea.



Ein Sprecher des russischen Präsidenten dämpfte die Erwartungen an das Treffen. Ein historischer Tag werde es nicht werden, und auch Durchbrüche werde es keine geben, hieß es. Dafür seien die russisch-amerikanischen Beziehungen zu schwierig. Putin wolle aber offen und konstruktiv Fragen stellen, um Lösungen zu finden.



Das Treffen der beiden Staatschefs ist auf vier bis fünf Stunden angesetzt. Eine gemeinsame Pressekonferenz im Anschluss ist nicht vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.