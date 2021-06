Nach dem Treffen von US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin sieht der Politikwissenschaftler Zagorski eine Annäherung der beiden Länder.

Im Deutschlandfunk sagte der Forscher am Moskauer Institut für Internationale Beziehungen, beide Seiten hätten erreicht, was sie wollten - nämlich Abrüstungsgespräche. Zudem sehe er einen Fortschritt beim Thema Cybersicherheit. Er gehe davon aus, dass sich die bisher etablierten Melde-Mechanismen zwischen den Ländern in kommenden Konsultationen weiter verbesserten, sagte Zagorski. Frühere Beleidigungen stünden zudem nach dem Treffen in Genf nicht mehr zwischen den Präsidenten.



Allerdings hätten beide Seiten eine lange Liste an belastenden Themen. Russland etwa gehe davon aus, dass die US-amerikanische Politik darauf abziele, sowohl das Putin-Regime in Moskau als auch russlandfreundliche Regime in Nachbarländern durch US-gesteuerte Regierungen zu ersetzten. Auch stünden Cyberattaken aus den USA sowie die militärischen Aktionen der Nato auf der russischen Liste.

