Spitzenvertreter aus den USA und China beraten heute in Rom.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, begannen die Gespräche in der italienischen Hauptstadt am Vormittag. Das Weiße Haus will nach eigenen Angaben Kommunikationskanäle offen halten und die weltpolitische Lage nach dem russischen Einmarsch erörtern.

China ist der wichtigste Verbündete Russlands, bemüht sich in dem Konflikt aber um eine eher neutrale Haltung. US-Medien zufolge hat Moskau die Volksrepublik um militärische und wirtschaftliche Hilfe in dem Krieg gebeten.

