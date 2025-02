Gespräche zum Ukraine-Krieg

Treffen von Rubio und Lawrow in Saudi-Arabien (Evelyn Hockstein / Pool Reuters / AP / Evelyn Hockstein)

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, sagte im Deutschlandfunk , der Regierung von US-Präsident Trump gehe es offenbar darum, das Wahlversprechen eines raschen Friedens umzusetzen. Die Gefahr sei, dass man der Ukraine und Europa eine Lösung präsentiere, ohne diese einzubeziehen. Hardt empfahl den europäischen NATO-Staaten, eine Beteiligung der USA an Sicherheitsgarantien für die Ukraine einzufordern.

Macron mahnt Sicherheitsgarantien an

Der estnische Europaabgeordnete Terras sagte ebenfalls im Deutschlandfunk , er halte Überlegungen zu europäischen Friedenstruppen in der Ukraine für verfrüht. Die Sicherheit des Landes müsse anders gewährleistet werden, am besten durch eine NATO-Mitgliedschaft.

Zuvor hatte bereits der französische Präsident Macron Russland aufgefordert, seine Aggression zu beenden und glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine abzugeben. Er erklärte nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, andernfalls würde ein solcher Waffenstillstand enden wie die Vereinbarungen von Minsk. Damit nahm Macron Bezug auf die von Deutschland und Frankreich vermittelten Abkommen von 2015, die den Konflikt in der Ostukraine beenden sollten.

Europäische Staaten uneinig über gemeinsamen Kurs

Im Elysée Palast hatten sich gestern neben den Spitzen von EU und NATO unter anderem die Regierungschefs von Deutschland, Großbritannien, Polen, Dänemark und Italien zu informellen Gesprächen über die Ukraine getroffen. Hier wurde vor allem die Frage nach einer möglichen Friedenstruppe für die Ukraine kontrovers diskutiert. Der britische Premier Starmer bekräftigte die Bereitschaft seines Landes, im Falle eines dauerhaften Friedensabkommens britische Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Auch Frankreich zeigte sich offen für solche Überlegungen; Polen bot zumindest logistische Unterstützung an.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr, wird derzeit über eine fünfstellige Zahl europäischer Soldaten gesprochen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte eine Truppenstärke von 200.000 ins Spiel gebracht.

Bundeskanzler Scholz: Diskussion kommt zu früh

Bundeskanzler Scholz lehnt eine Debatte über eine Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. Diese Diskussion sei höchst unangemessen, solange der Krieg in dem von Russland überfallenen Land tobe, sagte Scholz nach dem Sondergipfel.

Zugleich forderte er die USA auf, gemeinsam mit der Europäischen Union die Verantwortung für die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. Die NATO basiere auf der Tatsache, dass man gemeinsam handele und das Risiko teile, betonte Scholz. Dies dürfe nicht in Frage gestellt werden.

Gespräche in Riad ohne Vertreter der Ukraine

Die heutigen Gespräche in Saudi-Arabien finden ohne Beteiligung der EU und vor allem ohne die Ukraine statt. Zwar plant auch der ukrainische Präsident Selenskyj dieser Tage eine Reise nach Saudi-Arabien. Über das Treffen der Amerikaner mit der russischen Delegation sei er aber nicht vorab unterrichtet worden und er werde auch nicht daran teilnehmen, sagte er bei einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Selenskyj betonte, man werde keine Vereinbarungen anerkennen, die in "Verhandlungen über die Ukraine ohne die Ukraine" erzielt würden.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.