China hat den deutschen Botschafter einbestellt, um gegen die Begegnung von Bundesaußenminister Maas mit einem Hongkonger Demokratieaktivisten zu protestieren.

Der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu, sagte in Berlin, man habe die tiefe Unzufriedenheit Pekings zum Ausdruck gebracht. Das Treffen von Maas mit dem Aktivisten Wong werde negative Folgen für die Beziehungen zu Deutschland haben. China habe die Bundesregierung mehrfach darum gebeten, Wong die Einreise zu verweigern.



Außenminister Maas hatte den Hongkonger Aktivisten Anfang der Woche auf einer Veranstaltung in Berlin getroffen und sich mit ihm fotografieren lassen. Ein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel kam nicht zustande. Merkel forderte die chinesische Regierung jedoch heute im Bundestag dazu auf, die Menschenrechte in Hongkong zu achten.



In der chinesischen Sonderverwaltungszone gibt es seit Monaten Proteste gegen einen wachsenden Einfluss aus Peking.