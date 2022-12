Flick verlässt Hotel nach Krisengespräch (Boris Roessler/dpa)

Bundestrainer Hansi Flick verließ das Hotel in einem Vorort von Frankfurt nach dem rund zweistündigen Gespräch mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratchef Hans-Joachim Watzke. Der Bundestrainer gab bei seiner Abfahrt keinen Kommentar ab. Ursprünglich sollte auch Oliver Bierhoff an dem Treffen teilnehmen. Der Vertrag mit dem DFB-Geschäftsführer wurde allerdings bereits am Montag aufgelöst.

Die deutsche Nationalmannschaft war erneut in der Gruppenphase ausgeschieden. Flick sagte daraufhin, er wolle weitermachen. Ob er die Nationalmannschaft zur Heim-EM 2024 führen wird, gilt allerdings als offen.

