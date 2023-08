Die Außenminister Hossein Amir-Abdollahian (links), hier bei einem anderen Treffen mit Prinz Faisal bin Farhan in Riad (AFP / FAYEZ NURELDINE)

Das Gespräch habe in der saudischen Hafenstadt Dschidda stattgefunden, berichtete der iranische Sender Press TV. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Iran und Saudi-Arabien galten über Jahrzehnte als Erzfeinde in der Region und haben sich etwa in Syrien und Jemen Stellvertreter-Kriege geliefert. Im März vereinbarten beide Länder unter chinesischer Vermittlung, ihre 2016 abgebrochenen Beziehungen wiederherzustellen. Anfang Juni wurde die Botschaft des Irans in Saudi-Arabien wiedereröffnet.

