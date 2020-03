Deutschland hat den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen im vergangenen Jahr weiter reduzieren können.

Wie Bundesumweltministerin Schulze in Berlin mitteilte, gingen die CO2-Emissionen um 6,3 Prozent zurück. Im Vergleich zum Jahr 1990 sank der Treibhausgasausstoß um rund 36 Prozent. Deutschland hat sich selbst zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr eine Reduktion um 40 Prozent zu erreichen.



Schulze zeigte sich zufrieden und sagte, man sei 2019 beim Klimaschutz vorangekommen. Das hänge insbesondere mit Fortschritten in der Energiewirtschaft zusammen. Als Beispiele nannte die SPD-Politikerin den Umstieg von Braunkohle auf Gas sowie den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie.