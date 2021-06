Europa wartet auf seinen Mann auf dem Mond-Moment. Das soll der Zeitpunkt sein, wenn die Europäische Union 2050 treibhausgasneutral ist. Dafür wird ein Ruck notwendig sein. Alle Sektoren werden dazu etwas leisten müssen. Nach der gestrigen Einigung auf die Agrarreform bis zum Jahr 2027 scheint es allerdings, dass die Landwirtschaft dazu kaum einen Beitrag wird leisten müssen. Das ist ungerecht, gegenüber dem Gebäudesektor, dem Verkehrssektor, der Autoindustrie, die sich schon in wenigen Tagen bei der Präsentation des Fit-for-55-Pakets der EU-Kommission auf schärfere Regulierung wird einstellen müssen. Die Einigung auf die kommende Gemeinsame Agrarpolitik vernachlässigt schlichtweg den Europäischen Grünen Deal.

(dpa / picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack)Gemeinsame Agrarpolitik - Was die EU-Agrarreform bringen soll

Über eine gemeinsame EU-Agrarpolitik wurde lange gestritten - nun gibt es eine Einigung. Doch wie können die milliardenschweren Fördergelder aus dem EU-Budget gerecht an die Landwirte verteilt werden? Und wie lässt sich diese Verteilung an die Öko-Maßnahmen der Mitgliedsländer koppeln? Ein Überblick.

270 Milliarden Agrarsubventionen

Es war eine Einigung, die mit heißer Nadel gestrickt wurde. Immens war der Druck der portugiesischen Ratspräsidentschaft, die neue gemeinsame Agrarpolitik unter Dach und Fach zu bringen. Mehr als 25-Trilog-Verhandlungen zwischen EU-Kommission, Ländern und Parlament waren dafür nötig. Sie drehten sich vor allem um die Frage, wie die 270 Milliarden schweren Agrarsubventionen zwischen 2023 und 2027 stärker an Klima- und Umweltschutzmaßnahmen geknüpft werden sollen. Nach mehr als drei Jahren Verhandlungen ist die bittere Wahrheit, dass im Wesentlichen die europäische Agrarpolitik ihren alten Prinzipien treu bleibt.

Ein Großteil des größten Haushaltspostens der Europäischen Union wird dafür verwendet, das Geld mehr oder minder bedingungslos über den Hektar zu kippen – zum Vorteil von multinationalen Agrarkonzernen, aber eben nicht zu Gunsten von Biobauern und nachhaltiger Landwirtschaft. Einer der grundlegenden Fehler dieser Agrarreform liegt darin, dass sich die Kommission in ihrem Entwurf dazu entschlossen hat, den Mitgliedsstaaten weniger Vorgaben zu machen.

Viel Interpretationsspielraum in der Landwirtschaftspolitik

Die neue Agrarpolitik will den Ländern mehr Spielraum lassen. Die sollen ihre Landwirtschaftspolitik an neun strategischen Zielen ausrichten. Diese Ziele klingen in der Theorie auch gut. Mit dabei ist die Pflege der Umwelt, Klimaschutzmaßnahmen, die Erhaltung von Artenvielfalt. Doch rund um diese Ziele gibt es leider zu viel Interpretationsspielraum, so dass unwahrscheinlich ist, dass diese Ziele erreicht werden können. Und so liest sich auch der Agrarkompromiss gemäß den Überschriften erstmal positiv. Zum ersten Mal soll den Landwirtinnen und Landwirten ein echter Anreiz geboten werden, Umweltmaßnahmen umzusetzen und dafür Geld zu bekommen.

(imageBROKER / picture alliance)Nachhaltige Landwirtschaft - Braucht die EU neue Gentechnik-Regeln?

Nutzpflanzen lassen sich durch Züchtung verändern oder - deutlich schneller - durch neue genomische Verfahren. Bislang steht deren Einsatz das Gentechnik-Recht der EU im Weg. Doch eine Studie der EU-Kommission sieht Potenzial für die nachhaltige Landwirtschaft - und Reformbedarf bei der Regulierung.

Innerhalb der ersten Säule, der Säule der Direktzahlungen pro Hektar, soll ein gewichtiger Anteil Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen gewidmet werden. 25 Prozent dieser Gelder sollen laut Kompromiss dafür verwendet werden. Allerdings erlauben sich die Länder, diesen Anteil anfangs auch niedriger zu setzen und sie selbst wollen auch festlegen, was unter diesen Umweltmaßnahmen zu verstehen ist. Diese Regelungen werden dafür sorgen, dass am Ende doch das Geld weitgehend bedingungslos über den Hektar gekippt wird, statt es zielgerecht in Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zu stecken.

Subventionen von 2014 bis 2020 brachten nichts fürs Klima

Dabei müssten es die Länder eigentlich besser wissen: Die EU-Kommission hat sich eine Mammutaufgabe gegeben. Das ist der Europäische Grüne Deal. Dafür wird vor allem in diesem Jahrzehnt ein Kraftakt nötig. Der Europäische Rechnungshof hat diese Woche ein vernichtendes Urteil gefällt. Er hat festgestellt, dass die bisherigen Agrarsubventionen in den Jahren 2014 bis 2020, die dem Klima gewidmet waren, in Wahrheit so gut wie gar nichts dazu beitrugen, um den Klimawandel zu bremsen. Nicht nur das: Die bisherigen Subventionen haben eher noch das Gegenteil bewirkt: Die Viehwirtschaft hat zugenommen und auch der Einsatz von Düngemittel hat sich verstärkt. Kurzum: Intensive Landwirtschaft ist auf dem Vormarsch, der größte Faktor, warum es mit dem Klimaschutz im Agrarbereich nichts wird.

Unternehmerischer Anreiz für Umweltmaßnahmen

Der Agrarkompromiss lässt erahnen, dass sich an diesem Trend nichts ändern wird. Richtig ist, dass Landwirtinnen und Landwirte im Gegensatz zum bisherigen "Greening" nicht nur mit Umweltauflagen konfrontiert werden, sondern einen wirklichen, unternehmerischen Anreiz erhalten, die Gelder für die Umweltmaßnahmen abzurufen. Ebenso richtig ist, dass sozialpolitische Elemente Niederschlag in den Agrarkompromiss gefunden haben. Wenn der Zoll Verletzungen des Arbeitsrechts in der Landwirtschaft findet, kann das zu empfindlichen Strafen führen. Bedauerlich ist, dass davon die Gruppe ausgeschlossen wird, die am meisten diesen Schutz bräuchte: nämlich die Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter.

Aber noch bedauerlicher ist, dass der Agrarkompromiss kaum Anknüpfungspunkte zum Europäischen Grünen Deal hat. Unklar ist, wie der durch die Artenvielfalts- und vom "Hof- auf den Tisch-Strategie" geforderte Rückgang von Pestiziden und Düngemittel tatsächlich umgesetzt wird. Der Verdacht liegt nahe: Während die Industrie eine Mammuttransformation zu stemmen hat, kommt die Landwirtschaft einfach so davon. Das ist ungerecht und klimapolitisch fatal.

Paul Vorreiter (Deutschlandradio / Marius Schwarz)Paul Vorreiter, geboren in Tarnowskie Góry/Polen, studierte Geschichte, Slawistik und Osteuropastudien in Berlin und arbeitete bis 2015 als Nachrichtenredakteur beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. 2017 beendete er sein Volontariat beim Deutschlandradio. 2017 bis 2018 war Vorreiter als Junior-Korrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradio tätig, danach wechselte er ins Korrespondentenbüro des Deutschlandradios nach Brüssel. Seit 2018 berichtet er von dort mit den Schwerpunkten Digitales, Umwelt und Bürgerrechte.