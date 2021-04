In der Tretjakow-Galerie in Moskau wird heute eine Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden eröffnet.

Unter dem Titel "Träume von Freiheit. Romantik in Russland und Deutschland" werden bis Anfang August mehr als 300 Exponate aus der Zeit der Romantik gezeigt. Die Ausstellung wurde von US-Architekt Libeskind gestaltet. Die Schau gilt als der Höhepunkt des laufenden Deutschland-Jahres in Russland.



Anlässlich der Ausstellungseröffnung ist Sachsens Ministerpräsident Kretschmer nach Moskau gereist. Er warb bei seiner Ankunft für einen Dialog mit Russland.

Sachsen verstehe sich als Brücke Deutschlands in den Osten. Statt Sprachlosigkeit sei die Wiederbelebung des Gesprächs auf allen Ebenen bitter nötig, schrieb der CDU-Politiker auf Twitter.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.