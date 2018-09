Triathlon-Olympiasieger Jan Frodeno hat bei der WM über die Ironman-Halbdistanz zum zweiten Mal den Titel geholt.

Beim "Ironman 70.3" in Südafrika setzte sich der Kölner nach 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen in 3:36:30 Stunden durch. Es war der zweite Erfolg des Europameisters nach 2015. Zweiter wurde der zweimalige Olympiasieger Alistair Brownlee aus Großbritannien vor dem dem Spanier Javier Gomez.



Bereits gestern hatte Anne Haug über die Ironman-Halbdistanz erstmals Bronze geholt. Die 35-Jährige absolvierte die Strecke in 4:07:21 Stunden. Haug ist erst die dritte Deutsche nach Laura Philipp (2017) und Anja Beranek (2015), die auf der Halbdistanz WM-Bronze gewann.