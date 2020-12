Nach der Amokfahrt in Trier mit fünf Toten ist das Motiv des Täters immer noch unklar.

Der Mann habe in den bisherigen Vernehmungen keine klaren Angaben dazu gemacht, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz bei einer Sondersitzung des Landtagsinnenausschusses. Der 51-Jährige war am Dienstag mit hoher Geschwindigkeit durch die Trierer Fußgängerzone gefahren und hatte offenbar gezielt Menschen überfahren. Der Polizeivizepräsident von Trier, Ankner, erklärte in der Sitzung, man habe in dem Auto scharfe Munition gefunden. Es sei aber bislang keine dazu passende Waffe entdeckt worden. Nach wie vor gebe es keine Hinweise auf Mittäter oder Unterstützer.

