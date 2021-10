Knapp ein Jahr nach der Amokfahrt in Trier gibt es ein sechstes Todesopfer.

Ein damals schwer verletzter 77-Jähriger starb am Freitag, wie die Trierer Stadtverwaltung heute mitteilte. Er war erst kürzlich nach langen Krankenhaus- und Reha-Aufenthalten nach Hause zurückgekehrt, erlitt aber einen Rückfall und kam erneut in eine Klinik. Bei dem Opfer handelt es sich um den Ehemann einer 73-Jährigen, die unter den bisher fünf Todesopfern der Amokfahrt im vergangenen Dezember war. Damals raste ein Mann in einem Auto durch eine Trierer Fußgängerzone und überfuhr gezielt Menschen. Gegen ihn wird seit August vor dem Landgericht Trier verhandelt. Als Motiv gab er nach seiner Festnahme Wut auf die Stadtbehörden an, widerrief seine Aussagen allerdings später.

