Nach der Amokfahrt in der Fußgängerzone in Trier haben hunderte Menschen der Opfer bei einem ökumenischen Gottesdienst gedacht. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer legte einen Kranz vor der Porta Nigra nieder, dem Wahrzeichen der Stadt.

Die SPD-Politikerin nannte die Amokfahrt eine "furchtbare Tat". Dass viele Menschen zum Gedenken gekommen seien, sei ein großes Zeichen. Triers Oberbürgermeister Leibe sagte, seit dem Zweiten Weltkrieg sei in der Stadt nicht mehr etwas derart Schreckliches passiert. Trier werde dennoch nicht resignieren.



Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist weiter unklar. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Lewentz, sagte im Deutschlandfunk, man habe bisher keine Hinweise auf ein politisches Motiv. Auch sei kein Bekennerschreiben gefunden worden. Man müsse nun die weiteren Vernehmungen abwarten. Nach Angaben der Polizei hatte der Tatverdächtige bereits eine Aussage gemacht. Über den Inhalt wurde noch nichts mitgeteilt. Lewentz betonte im Dlf (Audio-Link), ein Vorgehen ohne jeglichen organisierten Hintergrund sei im Vorfeld nur sehr schwer erkennbar.



Der Innenminister wies zudem Kritik zurück, wonach die Fußgängerzone in Trier besser hätte gesichert werden müssen. Solche Bereiche müssten für den Lieferverkehr und Rettungsfahrzeuge befahrbar sein. Wenn das Auto zur Mordwaffe werde, könne man das als Staat nicht zu 100 Prozent unterbinden, sagte er.



In Trier war gestern ein Mann mit einem geliehenen SUV durch die Fußgängerzone gerast und hatte dabei zahlreiche Menschen erfasst. Laut Polizei wurden fünf Menschen getötet, darunter ein neun Wochen alter Säugling. 14 Personen wurden verletzt, einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wird am Vormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den 51-Jährigen aus der Nähe von Trier wird wegen Mordes, Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft schließt eine psychische Erkrankung des Mannes nicht aus. Der Fahrer war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.