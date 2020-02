Bugge Wesseltoft wurde in den 90er-Jahren bekannt mit seiner groove- und elektroniklastigen Band New Conception of Jazz. Dan Berglund und Magnus Öström gehörten dem bahnbrechenden Esbjörn Svensson Trio (EST) an. Beide Gruppen trugen international einiges zur Verjüngung des Jazz-Publikums bei. Alle drei Musiker wuchsen gleichermaßen mit Jazz, Fusion, Progrock und Volksmusik auf. Rymden will diese Einflüsse vereinen. Die Idee zur Band kam von Wesseltoft. Er habe immer ein Trio gründen wollen, sagt er, aber nie die passenden Mitmusiker gefunden. Ihm sei bewusst gewesen, dass Berglund und Öström nach 20 Jahren EST und dem tragischen Tod Esbjörn Svenssons lange nicht bereit waren, mit einem anderen Pianisten zu arbeiten. Doch nun sehen die drei die Zeit dafür gekommen.

Bugge Wesseltoft, Piano, Keyboards

Dan Berglund, Bass

Magnus Öström, Schlagzeug

Aufnahme vom 23.6.2019 bei JazzBaltica, Timmendorfer Strand