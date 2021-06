Bassist Sebastian Gramss, Altsaxofonist Hayden Chisholm und Pianist Philip Zoubek spielen seit 2013 zusammen, mit einer klar definierten Herangehensweise: „Es muss für die Zuhörer erst mal leicht sein, in die Musik reinzukommen. Aber dann soll trotzdem Vieles, auch Unerwartetes, passieren. Die Musik ist ansprechend, aber eben auch anspruchsvoll“, sagt Gramss, Gründer und Komponist des Trios. Die Ästhetik spiegelt sich auch im Bandnamen Slowfox wider, denn der gleichnamige, durchaus schwierige Standardtanz steht für fließende, raumgreifende, weiche Bewegungen mit einem gewissen Maß an Understatement. Beim Konzert ohne Publikum im Februar 2021 im Kölner Club "Loft" spielte die Band ein komplett neues Programm, in unmittelbar zuvor aufgenommenen Studioversionen ist das Material im Mai 2021 auf Platte erschienen.

Hayden Chisholm, Altsaxofon

Philip Zoubek, Klavier

Sebastian Gramss, Kontrabass

Aufnahme vom 7.2.2021 aus dem "Loft", Köln