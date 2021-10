In Tripolis beginnt heute eine internationale Libyen-Konferenz.

Bei dem Treffen soll es unter anderem um den Abzug ausländischer Kämpfer gehen. Nach jüngsten Schätzungen der UNO befinden sich noch bis zu 20.000 Söldner in dem nordafrikanischen Land. Eigentlich hatten sich die Konfliktparteien schon vor einem Jahr im Rahmen einer Waffenruhe auf den Abzug geeinigt.



Der Chef der Übergangsregierung, Dbeibah, erklärte im Vorfeld auf Twitter, Voraussetzung für eine Stabilisierung Libyens sei der Wiederaufbau der zivilen, sicherheitspolitischen und militärischen Institutionen in Libyen. Er sagte zudem zu, sich für eine pünktliche Durchführung der Wahlen einzusetzen.



Neben Vertretern der UNO nehmen Abgesandte aus 30 Staaten an der Libyen-Konferenz teil. Für Deutschland ist der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Annen, nach Tripolis gereist.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.