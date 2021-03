Bei einem Besuch in Libyen hat Bundesaußenminister Maas der neuen Einheitsregierung von Ministerpräsident Dbeiba die Unterstützung Europas zugesichert.

Maas sagte in Tripolis, die Europäer stünden geschlossen und entschlossen an der Seite Libyens. Er würdigte die Fortschritte im libyschen Friedensprozess. Seit fast einem halben Jahr ruhten die Waffen und es gebe einen klaren Plan für freie Wahlen im Dezember dieses Jahres. Die Libyerinnen und Libyer hätten ihre politische Zukunft wieder selbst in die Hand genommen, meinte der SPD-Politiker. Maas hatte sich zuvor gemeinsam mit Frankreichs Außenminister Le Drian und Italiens Außenminister di Maio zu einem Gespräch mit libyschen Regierungsvertretern getroffen. Danach forderte die Außenministerin des Landes, Najla al-Mangusch, den sofortigen Abzug aller im Land verblieben ausländischen Söldner.



In Libyen herrschte seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg. Bis zur Vereidigung der neuen Einheitsregierung vor zehn Tagen konkurrierten zwei rivalisierende Führungen um die Macht in dem nordafrikanischen Land.

