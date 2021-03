Bundesaußenminister Maas hat bei einem Besuch in Tripolis die Entwicklung in Libyen als einen -Zitat- der "wenigen außenpolitischen Lichtblicke des letzten Jahres" bezeichnet.

Wo vor einem Jahr noch Krieg geherrscht habe, ruhten die Waffen, erklärte Maas bei der Ankunft. Mit der Bestätigung der Einheitsregierung von Premierminister Dbeiba durch das Parlament und der friedlichen Übergabe der Regierungsgeschäfte sei das Land einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Der Außenminister will nach eigenen Worten gemeinsam mit seinen Kollegen aus Frankreich und Italien, Le Drian und di Maio, der neuen Regierung Unterstützung zusagen. Deren größte Aufgabe sei jetzt die Einigung des Landes, betonte Maas.



Die Regierung war am 15. März vereidigt worden. Sie löst zwei rivalisierende Führungen ab. In Libyen herrschte seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.