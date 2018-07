Mehrfach schon hat er "Tristan und Isolde" dirigiert, natürlich in Bayreuth, aber auch an anderen großen Opernhäusern. In der wiedereröffneten Staatsoper Unter den Linden hat Daniel Barenboim die Oper von Richard Wagner mit "seinem" Orchester, der Staatskapelle Berlin aufgeführt, mit prominenten Sängern wie Andreas Schager als Tristan und Anja Kampe als Isolde. Feurig, aber nicht überhitzt entfaltete Barenboim den stundenlangen Spannungsbogen des Liebesdramas. Die Sendung präsentiert Highlights einer Aufführung von "Tristan und Isolde", in der Inszenierung von Dmitri Tcherniakov.

Richard Wagner

Ausschnitte aus der Oper "Tristan und Isolde" (szenisch)

Andreas Schager, Tristan

René Pape, König Marke

Anja Kampe, Isolde

Boaz Daniel, Kurwenal

Stephan Rügamer, Melot

Violeta Urmana, Brangäne

Herren des Staatsopernchores

Staatskapelle Berlin

Dmitri Tcherniakov, Inszenierung und Bühnenbild

Daniel Barenboim, Leitung

Aufnahme vom 11.2.2018 aus der Staatsoper Unter den Linden in Berlin