Todesurteil gegen Deutsch-Iraner

Der im Iran inhaftierte deutsch-iranische Journalist Jamshid Sharmahd. ( Koosha MAHSHID FALAHI / MIZAN NEWS AGENCY / AFP)

Er sagte im Deutschlandfunk, dies sei die Antwort Teherans auf das fünfte Sanktionspaket der EU, bei dem Deutschland eine federführende Rolle gespielt habe. Trittin, der Obmann seiner Partei im Auswärtigen Ausschuss ist, betonte, die Bundesregierung könne es nicht hinnehmen, sich erpressen zu lassen. Außenministerin Baerbock habe bereits eine "deutliche Reaktion" angekündigt. Nötig sei ein gemeinsames Vorgehen der EU.

Der CDU-Vorsitzende Merz schrieb in einem Beitrag für die "Bild"-Zeitung, die Bundesregierung, Europa, die USA und die Vereinten Nationen müssten Teheran in die Schranken weisen. Dieses Unrechtsurteil dürfe nicht vollstreckt werden. Zunächst müsse der iranische Botschafter aus Deutschland ausgewiesen werden. Merz hatte angekündigt, eine politische Patenschaft für Sharmahd zu übernehmen.

Der Deutsch-Iraner war gestern in Teheran wegen Terrorvorwürfen und "Korruption auf Erden" zum Tode verurteilt worden. Er sitzt seit mehr als zwei Jahren in Haft. Nach Angaben seiner Familie war er in Dubai vom iranischen Geheimdienst entführt worden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.