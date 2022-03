Jürgen Trittin, der Außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (dpa / picture alliance / Sebastian Gabsch )

Insbesondere gelte dies für den Bezug von Öl. Allerdings hätte ein solcher Schritt auch Folgen für die Bürger, indem etwa die Benzinpreise weiter steigen würden. Zum Energieträger Kohle erklärte Trittin, Experten gingen davon aus, dass innerhalb von einem bis drei Monaten zusätzliche Kapazitäten auf den internationalen Märkten genutzt werden könnten. Im Gasmarkt allerdings sei es komplizierter, da Deutschland nicht nur Abnehmerland, sondern auch Transitland für andere Länder sei. Auf den Weltgasmärkten sei das meiste Flüssiggas, das dort gehandelt würde, durch Verträge gebunden. Da komme man "nicht einfach heran".

"Haltung der Nato gut begründet"

Darüber hinaus bekräftigte Trittin die Haltung der Nato, die sich nicht in diesen Konflikt verwickeln lassen wolle. Andernfalls würde sich die Zahl der Opfer vervielfachen. Diese Haltung sei auch moralisch gut begründet. Der russische Präsident Putin habe entschieden, erstmals seit 80 Jahren in Europa einen Eroberungskrieg zu führen mit dem Ziel, die dortige Regierung zu stürzen. Dies sei ein Zeitenbruch und mehr als eine Zeitenwende, meinte der Grünen-Politiker. Offensichtlich sei die russische Führung davon überzeugt gewesen, diesen Krieg in wenigen Tagen beenden zu können.

"Auch in Zukunft keine europäischen Atomwaffen"

Mit Blick auf die nukleare Abschreckung hob Trittin hervor, es werde auch in Zukunft keine europäischen Atomwaffen geben. Europa müsse sich vielmehr darauf konzentrieren, seine Hausaufgaben zu machen und werde sich um Konflikte wie in Libyen oder Syrien künftig selber kümmern müssen. Das würden "nicht mehr die Amerikaner für uns machen", erklärte Trittin. Deshalb sei die gegenwärtige Diskussion über einen strategischen Kompass der EU und eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik ein sehr wichtiger Schritt.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.