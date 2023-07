Aufnahme Schwedens in die NATO

Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin (picture alliance / dpa / Mohssen Assanimoghaddam)

Trittin sprach von einer Botschaft an den russischen Staatschef Putin, dass die NATO jetzt 32 Staaten stark sei. Dass der Ukraine bei dem Treffen in Litauen keine Aufnahme zugesagt worden sei, liege an den Voraussetzungen dafür. Dazu gehöre unter anderem, dass ein Land die Souveränität über sein Territorium habe.

