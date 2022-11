Proteste in China

Jürgen Trittin von Bündnis 90/Die Grünen (pa/Flashpic/Jens Krick)

Staats- und Parteichef Xi Jinping sitze in einer Sackgasse, sagte der außenpolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Deutschlandfunk. Die Bevölkerung sei diese Form des Schurigelns satt. Trittin verwies darauf, dass komplette Belegschaften nach einem Corona-Ausbruch wie etwa bei dem Apple-Zulieferer Foxconn eingesperrt worden seien.

Unterdessen verhinderte massive Polizeipräsenz in mehreren chinesischen Städten weitere Demonstrationen. Polizisten hielten Passanten an und kontrollierten deren Handys auf verdächtige Inhalte oder Programme zur Umgehung der Zensur. Universitäten schickten die Studierenden nach Hause. Am Wochenende waren in Peking, Shanghai oder Guangzhou Tausende gegen die Corona-Politik auf die Straßen gegangen.

Das Interview mit Jürgen Trittin können Sie hier nochmal nachhören

Diese Nachricht wurde am 29.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.