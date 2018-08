Vertreter von Bund und Ländern beraten heute erneut über die Folgen der anhaltenden Trockenheit für die Bauern in Deutschland.

Dazu hat Bundesagrarministerin Klöckner Ministeriumsexperten nach Berlin eingeladen. Sie sollen einen Überblick über das Ausmaß der aktuellen Dürreschäden geben. Ein erstes Treffen von Bund und Ländern hatte Ende Juli stattgefunden. Vergangene Woche forderte das Ministerium die Länder auf, Schäden und Hilfsprogramme zu melden.



Nach den Dürrreschäden rechnet die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin Künast mit deutlich mehr Zahlungen an die Bauern als im Jahr 2003. In der "Saarbrücker Zeitung" verwies sie darauf, dass die aktuelle Trockenheit bereits deutlich länger andauere als damals. Vor 15 Jahren hatten Bund und Länder insgesamt 72 Millionen Euro an Hilfen bereit gestellt. Künast war damals Landwirtschaftsministerin.