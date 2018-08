Die Betreiber von Biogas-Anlagen befürchten wegen der schlechten Ernte durch die anhaltende Trockenheit deutliche Einbußen.

Der Fachverband Biogas rechnete vor, dass bei Mais in vielen Fällen mit Ausfällen über 50 Prozent zu rechnen sei. Auch die Ernte von Acker- und Wiesengras sei extrem unbefriedigend.



Die Waldbesitzer forderten Hilfe vom Staat. Verbandspräsident Schirmbeck sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", mittlerweile müsse man von einer Jahrhundertkatastrophe sprechen. So seien in diesem Jahr junge Bäume im Wert von rund 500 Millionen Euro angepflanzt worden, von denen ein Großteil nicht mehr zu retten sei.



Wegen der niedrigen Pegelstände können Binnenschiffe auf dem Rhein nach Angaben der zuständigen Generaldirektion derzeit oft nur noch mit halber Ladung oder weniger fahren.