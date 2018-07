Bundesumweltministerin Schulze hat angesichts der Dürreschäden faire Preise für landwirtschaftliche Produkte sowie ein konsequentes Umdenken der Bauern verlangt.

Landwirte müssten finanziell in der Lage sein, sich an den Klimawandel anzupassen, sagte die SPD-Politikerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Dafür brauche es auch faire Erzeugerpreise. Sie verwies zugleich darauf, dass es zahlreiche Möglichkeiten gebe, die Landwirtschaft robuster gegenüber extremen Sommern zu machen. Die Umweltministerin nannte etwa vielfältige Fruchtfolgen, ein breites Anbauspektrum sowie ökologische Ausgleichsflächen.



Das Bundeskabinett berät heute über die Einbußen vieler Bauern durch die Dürre in Teilen Deutschlands. Agrarministerin Klöckner will über die aktuelle Lage berichten. Beschlüsse werden nicht erwartet. Klöckner will zunächst die amtliche Erntebilanz im August abwarten, bevor über Hilfen des Bundes für die Landwirte entschieden wird. Der Bauernverband hat für heute neue Einschätzungen zur laufenden Ernte angekündigt. - Die Bundesregierung rief die Länder auf, für eine mögliche Unterstützung der Landwirte rasch die notwendigen Daten zu liefern. Nur dann könne der Bund auch schnell handeln, hieß es.