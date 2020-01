Der Deutsche Wetterdienst hat vor einer weiteren schlechten Ernte gewarnt, sollte es nicht bald ausgiebig regnen.

In einem aktuellen Bericht heißt es, dass sich zwar der Oberboden durch die reichhaltigen Niederschläge im Oktober weitgehend von der sommerlichen Dürre erholt habe. In den letzten Wochen habe es aber erneut wenig geregnet, vor allem in Süddeutschland und der Lausitz. Der tiefere Boden sei in weiten Teilen Deutschlands immer noch "dramatisch" trocken. Grund dafür seien die regenarmen Jahre 2018 und 2019. Helfen könnten nach Aussage der DWD-Meteorologen mehrere überdurchschnittlich nasse Monate hintereinander.