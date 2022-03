Zunehmende Trockenheit macht der Landwirtschaft zu schaffen. (picture alliance / Andreas Franke)

Am stärksten betroffen sei der Nordosten, wo es mittlerweile von Mitte März bis Mitte Mai an etwa 40 Tagen nicht mehr regne, sagte der Klimaexperte des Deutschen Wetterdienstes, Fuchs, bei der Vorstellung des DWD-Klimastatusberichts. Demnach waren 2018, 2019 und 2020 in Deutschland ausgesprochen trockene Jahre. Erst das vergangene Jahr, das deutlich niederschlagsreicher gewesen sei, habe die Situation größtenteils entspannt. Der dreijährige Trockenstress der Böden führte Fuchs zufolge in vielen Regionen zu einem deutlichen Rückgang beim Ertrag, schwere Schäden gab es zudem in den Wäldern. Man müsse davon ausgehen, dass solche Trockenperioden mit der zunehmenden Erderwärmung häufiger und vielleicht auch heftiger auftreten würden.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.