Die thüringische Landesregierung hat ein Nothilfeprogramm für die Wälder beschlossen, die stark unter Trockenheit und Borkenkäfer-Befall leiden.

Wie die Staatskanzlei in Erfurt mitteilte, sollen in den kommenden zehn Jahren rund 500 Millionen Euro eingesetzt werden, um kranke und abgestorbene Bäume zu bergen und neue zu pflanzen.



Schätzungen gehen davon aus, dass in Thüringen allein bis Jahresende etwa 600.000 Buchen wegen Trockenheit absterben und fünf bis sechs Millionen Fichten Opfer des Borkenkäfers werden.



Die Bundeswehr prüft einen Hilfseinsatz in deutschen Wäldern gegen die Borkenkäferplage. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer forderte die Länder auf, sich mit den militärischen Landeskommandos in Verbindung setzen.