Die Lage in den geschwächten deutschen Wäldern verschlimmert sich.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stammten vergangenes Jahr drei Viertel des geschlagenen Holzes von geschädigten Bäumen. Dies sei ein Rekordwert, hieß es. Laut Waldzustandserhebung der Bundesregierung ist der Anteil an Bäumen mit deutlicher Kronenverlichtung 2020 auf 37 Prozent gestiegen. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Erhebungen 1984. Verlichtete Kronen - also Bäume, die Nadeln oder Blätter verloren haben - seien ein nach außen sichtbares Zeichen für Waldschäden. Nur noch ein Fünftel der Bäume hatte demnach 2020 gar keine verlichtete Krone.



Von rund 60,1 Millionen Kubikmetern Schadholzeinschlag waren knapp 43,3 Millionen Kubikmeter auf Insektenschäden zurückzuführen gewesen - fast 13 Mal so viel wie noch fünf Jahre zuvor. Insgesamt sei die eingeschlagene Schadholzmenge 2020 fast fünfmal so hoch gewesen wie noch im Jahr 2015. Vor allem Nadelbäume leiden dem Bundesamt zufolge unter dem Befall mit Borkenkäfern. 99 Prozent des dadurch verursachten Schadholzeinschlags entfalle auf Nadelbäume wie Fichten, Tannen oder Kiefern. Diese Entwicklung werde durch die Trockenheit der vergangenen Jahre begünstigt, hieß es weiter. Mit der Klimaerwärmung werden Wetterextreme wie Dürre oder Hitze häufiger, die Bäume schwächen und so den Befall mit Insekten begünstigen. Schäden sind häufig erst nach einigen Jahren sichtbar.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.