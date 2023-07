Hitzewelle in Europa

Hitze im Süden Europas - hier an der Akropolis in Griechenland (Petros Giannakouris / AP / dpa / Petros Giannakouris)

In Athen bleiben wegen der hohen Temperaturen etliche archäologische Stätten über die heißesten Stunden am Mittag und Nachmittag geschlossen - beispielsweise die Akropolis. Das griechische Umwelt- und Energieministerium rief dazu auf, den Einsatz von privaten Autos zu reduzieren, weil Abgase in Ballungszentren wie Athen und Thessaloniki bei der Hitze die Luft stärker belasteten.

Durch Nordwinde sollen die Temperaturen in Griechenland nun wieder unter 40 Grad fallen - ein Ende der Hitzewelle ist aber nicht in Sicht. Mitte kommender Woche wird mit steigenden Temperaturen gerechnet.

Waldbrand auf La Palma

In Spanien herrschen ebenfalls seit Tagen Temperaturen von bis zu 45 Grad. Auf der Insel La Palma mussten etwa 2.500 Menschen wegen eines Waldbrandes ihre Häuser verlassen. Dort brannten gestern innerhalb weniger Stunden mehr als 4.500 Hektar Wald ab. Auch in Kroatien brachen im Hinterland der Küstenstädte Sibenik und Primosten Feuer aus.

Weiterführende Informationen:

