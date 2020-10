Bastian Stein hat als Musiker eine weite Reise hinter sich: klassisches Trompetenstudium in Wien, Jazzstudium in Amsterdam, spieltechnische Umstellung und Neuanfang in Schweden, Stipendium in New York. Heute ist er als gefragter Big Band- und Ensemblespieler eine tragende Säule der Kölner Jazzszene. Seine jüngste Trioproduktion entstand im Deutschlandfunk Kammermusiksaal. Dafür verzichtete Stein auf ein Harmonieinstrument. Mit den beiden Briten Phil Donkin (Bass) und James Maddren (Schlagzeug) realisierte er eine ebenso offene wie präzise Ensemblemusik. Als visuelle Leitvorstellung diente ihm die noch weitgehend unerforschte Wanderung der Aale: Im Laufe ihres Lebenszyklus‘ legen die Fische, einem inneren Kompass folgend, die Strecke vom Bermudadreieck bis in europäische Flüsse und wieder zur Meeresküste zurück.