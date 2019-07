Das US-Hurrikan-Zentrum hat die Sturmwarnung für New Orleans aufgehoben.

In der Nacht war der Tropensturm "Barry" auf die amerikanische Südküste getroffen und hatte sich deutlich abgeschwächt. In Teilen des Bundesstaats Louisiana werden weiter heftige Regenfälle und Überschwemmungen befürchtet.

Nach Angaben der Behörden hat der Sturm noch Windgeschwindigkeiten von etwa 75 Kilometern pro Stunde. Er bewegt sich zur Zeit durch Louisiana in Richtung Arkansas.