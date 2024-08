Tropensturm Debby in Florida (Douglas R. Clifford / Tampa Bay Times/AP/dpa)

Mindestens vier Menschen kamen nach Angaben örtlicher Behörden ums Leben. In mehr als 300.000 Haushalten fiel der Strom aus. Der Gouverneur von Florida, DeSantis, warnte vor der Bedrohung durch "Debby". Es werde weitere Überschwemmungen in verschiedenen Teilen des Bundestaates geben. Der Tropensturm zieht derzeit in nordöstlicher Richtung und wird nach derzeitigem Stand auch die Bundesstaaten Georgia und South Carolina erreichen.

