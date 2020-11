Der Tropensturm "Eta" bedroht jetzt Teile des US-Bundesstaats Florida.

Das amerikanische Hurrikanzentrum warnte vor schweren Regenfällen und lebensgefährlichen Überflutungen im Südosten der Halbinsel. Der Sturm zieht demnach mit Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde in Richtung Festland.



Gestern war "Eta" über Kuba gezogen. Dort waren vorsorglich tausende Menschen evakuiert worden. Über das Ausmaß der Schäden ist noch nichts bekannt. In den vergangenen Tagen hatte der Tropensturm bereits in vielen Ländern Mittelamerikas Hochwasser und Erdrutsche verursacht. Dabei kamen mehr als 200 Menschen ums Leben. Besonders betroffen war Guatemala.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.